Бесплатный проезд в общественном транспорте является значительной поддержкой для украинских пенсионеров, однако, не все пожилые люди достаточно знакомы с условиями получения этой льготы .

На сайте Донецкой облгосадминистрации разъяснили, каким транспортом украинские пенсионеры могут пользоваться бесплатно.

Виды транспорта, где действует льгота для пенсионеров

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и на городских маршрутах. В то же время эта льгота не распространяется на такси и метро. Также пенсионеры могут пользоваться бесплатным проездом в городском железнодорожном транспорте, предъявив пенсионное удостоверение.

Относительно маршрутных такси тарифы и льготы для отдельных категорий пассажиров устанавливаются местными органами власти. Актуальная информация должна быть доступна на официальных сайтах и ​​транспортных средствах.

Как воспользоваться льготным проездом

Пенсионеры могут воспользоваться льготой при наличии сертификата установленного образца или соответствующей справки. В случае введения автоматизированной системы оплаты за проезд – с помощью электронного билета, зарегистрированного в системе, который можно получить бесплатно.

Автобусные перевозчики по маршрутам общего пользования обязаны обеспечить льготный проезд пенсионерам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Отказ в предоставлении льготы без законных оснований может иметь правовые последствия.

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