Правительство определило социальные нормативы для использования услуг по поставке и распределению природного газа.

Правительство определило социальные нормативы для потребления услуг по снабжению и распределению природного газа, которые зависят от нескольких факторов, включая регион проживания.

Эти социальные нормативы, рассчитанные на одного человека, утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" от 6 августа 2014 года.

В настоящее время установлены следующие нормативы потребления газа:

3,3 кубометра газа на одного человека ежемесячно — при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения;

5,4 кубометра на одного человека ежемесячно - при наличии газовой плиты, но отсутствия газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения;

10,5 кубометра на одного человека ежемесячно — если есть газовая плита и газовый водонагреватель.

Что касается использования газа для индивидуального отопления, то для отопительного сезона норматив рассчитывается по другой формуле: 4 кубометра газа на 1 квадратный метр отапливаемой площади.

Напомним, повышение тарифов на газ не планируется, и у Украины есть достаточные запасы природного газа для нормального прохождения зимнего периода. Следует также отметить, что в настоящее время действует мораторий на изменение цен, что дополнительно стабилизирует ситуацию.

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