Реклама стала неизбежной помехой в Интернете, и она, кажется, появляется в самое неподходящее время, узнайте, как заблокировать ее на смартфоне.

Реклама может быть навязчивой, мешать вашей онлайн-активности и даже поглощать ваш драгоценный лимит данных, поэтому важно знать, как заблокировать рекламу на смартфоне.

Вот несколько способов, чтобы заблокировать рекламу на смартфоне:

Браузер Android — быстрая и простая блокировка рекламы. Для пользователей Android Browser блокировка всплывающих окон — это пустяк. Просто выполните следующие простые шаги, чтобы заблокировать рекламу на смартфоне:

Откройте браузер Android.

Нажмите на меню в виде трех точек в правом верхнем углу.

Перейдите в «Настройки».

Перейдите в раздел «Дополнительно».

Выберите «Блокировать всплывающую рекламу».

Браузер Chrome — всплывающие окна обычно блокируются.

Если вы используете Chrome, вам, возможно, даже не придется настраивать какие-либо параметры. Всплывающие окна обычно блокируются по умолчанию.

Для проверки, выполните следующие действия, чтобы заблокировать рекламу на смартфоне:

Откройте Хром.

Нажмите на меню в виде трех точек в правом верхнем углу.

Перейдите в «Настройки».

Выберите «Всплывающие окна».

Убедитесь, что функция «Блокировать всплывающие окна» включена. (Если нет, просто проведите пальцем по экрану, чтобы включить ее.)

Загрузите приложение для блокировки рекламы. Google Play предлагает на выбор множество приложений для блокировки рекламы.

Источник: onetechgadgets.

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