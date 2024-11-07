Она обратила внимание на то, что мужчина общался на русском, и сделала попытку зафиксировать его на мобильном телефоне.

В Киеве произошел инцидент в книжном магазине, связанный с языковым вопросом – мужчина агрессивно отреагировал на замечания по использованию русского языка.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Речевой конфликт произошел в книжном магазине-кафе. По информации полиции, во время мониторинга соцсетей был обнаружен пост, на котором девушка описывает конфликт с незнакомцем. Она обратила внимание на то, что мужчина общался на русском, и сделала попытку зафиксировать его на мобильном телефоне. В ответ на это мужчина стал агрессивным и вырвал устройство из ее рук.

Впоследствии полиция выяснила, что нарушителем является 44-летний житель Киевской области.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, материалы дела будут переданы Уполномоченному по вопросам государственной защиты для дальнейшего рассмотрения и возможного привлечения к ответственности.

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