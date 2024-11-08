Оруджева добавила, что восприняла инцидент в ТЦК как обычную бытовую проблему и потому не подумала, что это может оскорбить кого-нибудь.

Не так давно студия "Квартал 95" устроила сатиру на любовный скандал , произошедший вокруг бывшего руководителя Ровенского ТЦК.

Актриса Настя Оруджева, исполнившая одну из ролей в скандальном номере, впервые прокомментировала этот инцидент.

В беседе с Машей Ефросининой актриса призналась, что поначалу могла отказаться от участия в выступлении под названием «Начальник Ровенского ТЦК шифруется от российских шпионов», однако не почувствовала никакой угрозы в сценарии. "У меня обычно есть это чувство. Есть шутки, от которых я отказываюсь. Это в основном что-то сексистское", - отметила она. «По этому номеру, у меня не было никаких опасений... Я не думала, что ситуация, вызвавшая возмущение в соцсетях, может повлечь негативную реакцию».

Оруджева добавила, что восприняла инцидент в ТЦК как обычную бытовую проблему и потому не подумала, что это может оскорбить кого-нибудь. Она объяснила, что не придала значения потому, что все происходило в ТЦК, ведь для нее это была просто история о мужчине с тремя любовницами. Однако после того, как номер вызвал скандал, она стала более тщательно подходить к выбору шуток.

«Это была для меня бытовая ситуация. Я не думала, что это важно. Для меня было неважно, произошло ли это в ТЦК или другом месте, например, в Верховной Раде.", - добавила она.

Для напоминания в скандальном номере "Квартала 95" высмеяли начальника одного из территориальных центров комплектования Ровенщины, который целовался с коллегами на рабочем месте. Роль военнослужащего исполняет актер Андрей Рыбак, а его любовниц сыграли Анастасия Оруджева, Ирина Сопонару, Ольга Кияшко-Жуковцова и другие.

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