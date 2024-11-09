Изменения являются частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом и должны приблизить страну к интеграции в платежный рынок ЕС.

В Украине ужесточаются требования к карточным банковским платежам, в частности, вводится понятие "мгновенных переводов", которые должны осуществляться не более чем за 10 секунд.

Об этом сообщили в Минфине. Эти изменения являются частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом и должны приблизить страну к интеграции в платежный рынок Европейского Союза.

Нормативы вводится Национальным банком Украины (НБУ) после принятия законопроекта №11043 о корректировке работы рынков финансовых услуг, подписанного президентом Владимиром Зеленским.

Основным разработчиком изменений является сам НБУ, но официальными инициаторами стали группа народных депутатов от "Слуги народа" и "Восстановление Украины", среди которых Ольга Василевская-Смаглюк, Виктория Кинзбургская, Александр Лукашев и Александр Сова.

Мгновенными платежами можно считать денежные переводы, осуществляемые за не более 10 секунд. Нацбанк классифицирует такие операции как "кредитовые мгновенные переводы", которые инициирует отправитель. К примеру, оплаты за подписки на стриминговые сервисы в эту категорию не входят.

Согласно новому законодательству платеж будет считаться мгновенным, если весь процесс (от проверки до зачисления средств получателю) состоится за 10 секунд, в любое время суток и дня недели. В это включено:

все проверки (в том числе финансовый мониторинг);

непосредственный перевод средств со счета отправителя;

зачисление на счет получателя;

зачисление на счет получателя; бесплатное информирование получателя через SMS или push-сообщение.

Использовать термин "мгновенные платежи" в рекламе можно будет только тем компаниям, которые отвечают этим требованиям. Если операция занимает более 10 секунд, такое рекламное утверждение будет признано дезинформацией и может привести к штрафам или даже лишению лицензии.

В настоящее время мгновенные платежи в Украине еще не внедрены, но НБУ планирует завершить их реализацию до конца первого квартала 2025 года.

Неофициально в украинских банках подтвердили, что НБУ уже проводит тестирование таких платежей, но возникают проблемы в процессе. В частности, сложности были зафиксированы в ходе проверок в конце сентября 2024 года.

Внедрение настоящих "мгновенных платежей" является частью обязательств Украины на пути вступления в Европейский Союз, поскольку мгновенные кредитные переводы являются общеевропейской тенденцией.

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