В суде мужчина отрицал свою вину, отмечая, что повестка была выдана незаконно, поскольку у него не было военного билета, потому что он был комиссован в 2007-2011 годах.

На Волыни мужчина получил боевую повестку , но не явился в определенное время на пункте сбора.

Соответствующий приговор суда опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Суть дела

В феврале 2024 года мужчина, признанный годным к службе, получил повестку. Однако на пункте сбора не явился. По словам обвиняемого, после медосмотра, где ему поставили диагноз "здоровый", ему не выдали соответствующую справку, а лишь разрешили ее сфотографировать. Кроме того, он утверждает, что работники территориального центра комплектования требовали или он написал заявление о добровольной службе, но он отказался и обратился к адвокату. После этого он получил боевую повестку.

В суде мужчина отрицал свою вину, отмечая, что повестка была выдана незаконно, поскольку у него не было военного билета, потому что он был комиссован в 2007-2011 годах.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации в соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины. В решении отмечено, что обвиняемый был пригоден к военной службе по результатам медкомиссии, поэтому подлежал призыву. Мужчина не явился на пункт сбора и не предоставил документы, которые могли подтвердить важные причины преступления.

Суд также подтвердил законность вручения повестки, не выявив нарушений в ее издании. В результате обвиняемому назначили три года лишения свободы.

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