Темпы роста цен на товары и услуги будут выше, чем предполагалось ранее.

НБУ прогнозирует ускоренный рост инфляции в ближайшие месяцы - по обновленному прогнозу, инфляция в Украине может увеличиться, что выше предыдущего прогноза в 8,5%, озвученного в июле.

Об этом сообщили в НБУ.

По обновленному прогнозу регулятора, к концу 2024 года инфляция достигнет уровня 9,7%. Это означает, что темпы роста цен на товары и услуги будут выше, чем предполагалось ранее.

Как пояснил регулятор, основными факторами, способствующими повышению инфляции, являются:

расширение бюджетных расходов;

высокие темпы роста зарплат;

повышенный энергодефицит во время отопительного сезона.

Согласно прогнозу НБУ, в 2025 году ожидается замедление инфляции, начиная с весны. Это станет возможным благодаря взвешенной монетарной политике Национального банка, ослаблению внешнего ценового давления, улучшению ситуации в энергетическом секторе и увеличению урожая.

По итогам 2025 года НБУ ожидает снижение инфляции до 6,9%, а к 2026 году — возвращение ее к целевому уровню 5%.

В то же время, НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 13%, несмотря на рост инфляции. Это решение направлено на поддержание стабильности валютного рынка и сохранение контроля за инфляционными ожиданиями. Регулятор считает, что стабильная учетная ставка поможет умерить инфляцию в 2025 году и вернуть ее до 5% в последующие годы.

Согласно прогнозу, НБУ планирует удерживать учетную ставку на уровне 13%, по крайней мере, до лета 2025 года.

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