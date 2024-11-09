Об этом пишет Главком со ссылкой на слова народного депутата Ярослава Железняка.
В соответствии с законопроектом, ограничение на использование пальмового масла призвано повысить качество продуктов и защитить здоровье потребителей. входит в состав продукта.
Алла Курилец, член Украинской гастроэнтерологической ассоциации, подробно рассказала о вреде пальмового масла:
Пальмовое масло содержит много насыщенных (бесполезных жиров), которые могут накапливаться в клетках печени, что приводит к фиброзу, а затем и к циррозу. Кроме того, насыщенные жиры оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, поскольку нарушается обмен холестерина, что способствует образованию бляшек, которые закупоривают сосуды, и возникает риск инсульта".
Юрий Миркеев, представитель Госпотребслужбы, отмечает, что запрет пальмового масла может повлиять на стоимость некоторых продуктов.
"Цена вырастет не потому, что операторы рынка хотят получить сверхприбыль, а потому, что они будут вынуждены использовать безопасное сырье. Благодаря этому мы будем получать безопасный пищевой продукт, но, соответственно, и цена поднимется на этот сегмент продуктов", — пояснил он.
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