Об этом пишет Главком со ссылкой на слова народного депутата Ярослава Железняка.

В соответствии с законопроектом, ограничение на использование пальмового масла призвано повысить качество продуктов и защитить здоровье потребителей. входит в состав продукта.

Алла Курилец, член Украинской гастроэнтерологической ассоциации, подробно рассказала о вреде пальмового масла:

Пальмовое масло содержит много насыщенных (бесполезных жиров), которые могут накапливаться в клетках печени, что приводит к фиброзу, а затем и к циррозу. Кроме того, насыщенные жиры оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, поскольку нарушается обмен холестерина, что способствует образованию бляшек, которые закупоривают сосуды, и возникает риск инсульта".

Юрий Миркеев, представитель Госпотребслужбы, отмечает, что запрет пальмового масла может повлиять на стоимость некоторых продуктов.

"Цена вырастет не потому, что операторы рынка хотят получить сверхприбыль, а потому, что они будут вынуждены использовать безопасное сырье. Благодаря этому мы будем получать безопасный пищевой продукт, но, соответственно, и цена поднимется на этот сегмент продуктов", — пояснил он.