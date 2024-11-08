Факторы, ранее повлиявшие на подорожание, никуда не исчезли, поэтому цены будут и дальше расти.

Цены на овощи и фрукты в Украине в 2024 году поднялись до рекордных уровней, и до конца ноября ситуация не улучшится.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на слова ученой Института аграрной экономики Инны Сало.

Нынешний аграрный сезон, пораженный аномальной жарой и засухой, а также глобальной продовольственной инфляцией, спровоцировал резкое удорожание борщового набора. Согласно данным Минфина Украины, по состоянию на 29 октября цены на картофель выросли до 30,57 гривны за килограмм (+15%), морковь - до 23,96 гривны (+27%), капусту - до 31,95 гривны (+10 %), а лук – до 17,94 гривны (+15%). В то же время, цена на свеклу немного снизилась — до 16,95 гривны (-3%).

Негативное влияние на цены оказывает также повышение тарифов на электроэнергию и топливо, что значительно увеличивает стоимость транспортировки и хранения продукции. По словам ученой, именно эти факторы и дальше будут определять цены на овощи.

Прогнозы на ноябрь 2024 г. печальные: цены на овощи могут вырасти еще на 15%. В частности, капуста белокочанная может подорожать до 35 гривен за килограмм, а лук репчатый – до 20 гривен. Картофель может достигнуть цены 34 гривны за килограмм.

Что касается фруктов, то яблоки до конца месяца могут подорожать до 7% и стоить около 34 гривен за килограмм, а виноград – до 138 гривен за килограмм. Высокие цены сохранятся и на импортируемых фруктах. Ожидается, что апельсины, лимоны, мандарины и бананы останутся на уровне 60-100 гривен за килограмм.

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