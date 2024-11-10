Ранее НБУ ожидал, что реальная зарплата превысит довоенный уровень в 2025 году, но прогнозируемо это произойдет уже в 2024 году.

Реальная зарплата украинцев в 2024 году превысит довоенный уровень.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в своем "Инфляционном отчете".

Из-за высокой конкуренции работников работодатели вынуждены повышать заработные платы. Уже к концу этого года реальные зарплаты вырастут на 14%, что позволяет им превысить довоенный уровень.

По данным НБУ, дефицит кадров на рынке труда подпитывает рост заработных плат. Во ІІ квартале 2024 года реальные зарплаты выросли на 17,6% по сравнению с предыдущим годом, номинально — на 22,1%. Согласно имеющимся косвенным данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале.

Ранее НБУ ожидал, что реальная зарплата превысит довоенный уровень в 2025 году, но прогнозируемо это произойдет уже в 2024 году.

В 2023 году средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 17,4%, а реальная – на 3,7%. В 2024 году ожидается, что номинальные зарплаты вырастут на 21%, а реальные – на 14%. На 2025 год прогнозируется рост номинальных зарплат на 16%, а реальных – на 6,5%.

Ранее Politeka также писала , что в сфере государственного сектора существует серьезный дисбаланс в расчетах зарплат, особенно в прокуратуре, НАБУ и других антикоррупционных органах.

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