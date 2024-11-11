Повышение будет не резким и произойдет только при условии значительных финансовых вливаний в экономику Украины.

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине может постепенно возрасти до 6,5 грн за кВт*ч в связи с евроинтеграционными обязательствами страны.

Тем не менее, свет пока не подорожает, говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Согласно постановлению №632, установленному до 30 апреля 2025 года, тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей будет оставаться без изменений до указанного срока.

Нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак прогнозирует, что в ближайшем будущем тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине может вырасти до 6,5 грн за кВт*ч. Он отметил, что сейчас цена электричества в Украине значительно ниже европейских уровней, даже с учетом разницы в заработных платах и ​​пенсиях.

Повышение будет не резким и произойдет только при условии значительных финансовых вливаний в экономику Украины. В настоящее время стоимость 1 кВт*ч остается стабильной на уровне 4,32 грн и не будет меняться по крайней мере до 1 мая 2025 года.

Также недавно генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев и экспертов относиться осторожно к прогнозам тарифов, ведь они могут вызвать панические настроения среди населения. Это, в свою очередь, приводит к перегрузке горячих линий поддержки энергокомпаний, что усложняет работу специалистов по решению реальных проблем потребителей.

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