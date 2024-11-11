В Украине за год, с октября 2023 по октябрь 2024, в целом тарифы на коммунальные услуги выросли на 18,6%.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Больше всего подорожала электроэнергия, цена на которую увеличилась на 63,6%. Согласно данным, кроме электроэнергии, значительно выросли и следующие услуги:
- управление многоквартирными домами – на 10,2%;
- уборка мусора – на 5,7%;
- содержание и ремонт жилья – на 4,8%.
В то же время, стоимость ряда других коммунальных услуг осталась без изменений:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода и отопление.
Что касается тарифа на электроэнергию, то он не будет меняться до 1 мая 2025 года. Таким образом, в осенне-зимний период 2024/2025 годов, а именно в ноябре 2024 года стоимость 1 кВт*ч будет составлять 4,32 грн.
Это регулируется Постановлением №632, согласно которому тариф на электричество для бытовых потребителей будет оставаться неизменным до конца апреля 2025 года.
В то же время, по прогнозам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, по завершении отопительного сезона 2024 года (обычно до 15 апреля) в Украине могут повысить цены на газ. Основные причины возможного повышения – необходимость развития отечественной газодобычи и поддержка существующей инфраструктуры в надлежащем состоянии.
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