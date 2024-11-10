Если военнообязанный имеет право на отсрочку, но она не оформлена или не продлена должным образом, мужчина может быть законно мобилизован на службу.

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 7 февраля 2025 года, так что военнообязанных мужчин будут продолжать призывать на службу для обороны страны от российской агрессии, хотя некоторые граждане все еще имеют возможность формировать отсрочку от мобилизации .

Юрист Татьяна Савченко в интервью УНИАН рассказала , при каких условиях может произойти аннулирование отсрочки.

Она отметила, что отсрочку от призыва могут отменить в следующих случаях:

истечение срока действия отсрочки;

увольнение с работы забронированного работника;

достижение ребенком 18-летнего возраста в случае, когда отсрочка предоставляется из-за нужд ухода за несовершеннолетним ребенком (для детей с инвалидностью отсрочка не аннулируется, но меняется ее основание);

если лицо, за которым ухаживали (жена, родители или родители жены), умерло, о чем военнообязанный должен лично сообщить в ТЦК;

предоставление ложной информации для получения отсрочки;

нарушение условий, на которых была предоставлена ​​отсрочка.

Юрист Татьяна Савченко также подчеркнула, что даже если военнообязанный имеет право на отсрочку, но она не оформлена или не продлена должным образом, мужчина может быть вполне законно мобилизован на службу.

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