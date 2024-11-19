Кроме того, она создала проектную документацию по модернизации электроснабжения и системы газового контроля Ростовской АЭС.

Энергетика Наталья Хруслова, работавшая в харьковской компании «Южатомэнергопроект», разработала техническую документацию для атомных электростанций в России.

Об этом говорится в приговоре, принятом в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности дела

Как говорится в материалах, директор харьковской компании "Южатомэнергопроект" в апреле 2022 года наладил сотрудничество с несколькими российскими предприятиями. Согласно заключенному соглашению, компания обязывалась разработать техническую документацию для поддержки, модернизации и реконструкции российских атомных электростанций, входящих в состав государственной корпорации "Росатом".

Следствие установило, что работавшая в "Южатомэнергопроекте" Наталья Хруслова выполняла технические задачи для российских предприятий. Кроме того, она создала проектную документацию по модернизации электроснабжения и системы газового контроля Ростовской АЭС, а также для совершенствования системы оперативного тока на Белоярской АЭС. За выполнение этих работ она получила 194950 грн на счет в «Сенс Банке».

Кроме того, Хруслова проверила расчеты на сейсмостойкость и прочность трубопроводов и металлоконструкций для установки противопожарных перегородок на Нововоронежской АЭС, за что получила еще 73231 грн.

Решение суда

Юрий Мантуляк, судья Каменец-Подольского горрайонного суда, признал Хруслову виновной по статьям о пособничестве государства-агрессора, совершенное организованной группой. Суд назначил ему три года условного срока. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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