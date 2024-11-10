Во Львовской области мужчина обжаловал бездействие территориального центра комплектования ( ТЦК ), и суд встал на его сторону.

Материалы дела опубликованы в Реестре судебных решений.

Львовский суд удовлетворил иск многодетного отца со второй группой инвалидности, который жаловался на то, что ТЦК не ответил на его обращение по поводу отсрочки от мобилизации, поданное по почте. Суд признал бездействие ТЦК незаконным и обязал центр подать документы.

Известно, что иск подал отец троим несовершеннолетним детям со второй группой инвалидности. Мужчина с мая 2023 по февраль 2024 трижды обратился в ТЦК с заявлениями на отсрочку, однако ответа не получил. Он просил суд признать бездействие ТЦК противоправным и обязать центр рассматривать его заявление.

Представитель ТЦК не воспользовался правом подать отзыв на исковое заявление. Суд выяснил, что мужчина добавил в свое заявление копию пенсионного удостоверения, справку МСЭК, свидетельства о рождении детей и другие документы. Последнее обращение с документами направил в конце февраля 2024 года, и, по данным почтового трекинга, ТЦК получил его в начале марта. Однако ответа мужчина так и не получил.

Суд постановил, что бездействие ТЦК является незаконным и нарушает право заявителя на рассмотрение его заявления об отсрочке от мобилизации. Иск жителя Львовщины удовлетворен, ТЦК обязали рассмотреть его заявление.

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