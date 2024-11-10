Он пояснил, что древесину использовали для строительства блиндажей и обогрева около двух тысяч военнослужащих.

В 2022 году полковник Национальной гвардии, превысив свои военные полномочия, организовал незаконную вырубку деревьев с помощью подчиненных солдат.

Об этом сообщается в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, с февраля по август 2022 года командир воинской части отдавал подчиненным приказы по вырубке деревьев в заказчике «Черный лес», где в то время находилась его часть. В результате этой деятельности были уничтожены 92 дерева, что привело к ущербу государству на сумму более 4,4 миллиона гривен.

В ходе судебного процесса Андрей М. признал свою вину, объяснив, что древесину использовали для строительства блиндажей и обогрева около двух тысяч военнослужащих. Однако директор заказчика сообщил, что никаких официальных разрешений на вырубку деревьев не предоставлял. Глава Лисецкого поселкового совета отметил, что с началом войны местная община пыталась всячески поддержать военных, в частности, предоставляя им ресурсы, включая древесину.

Решение суда

Прокурор по судебному заседанию требовал назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Однако суд принял во внимание характеристики командира воинской части и их статус участника боевых действий.

После детального изучения дела судья Тисменицкого районного суда Максим Олийнык признал Андрея М. виновным в превышении служебных полномочий и незаконной вырубке леса. Ему было назначено наказание в размере 2 лет ограничения в служебных правах. В настоящее время он не будет иметь права на повышение по службе или в звании, а также обязан ежемесячно отчислять 20% своей заработной платы в государственный бюджет.

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