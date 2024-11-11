В третьем квартале 2024 года наблюдалось усиление оттока работников за границу, что создает дополнительное давление на предприятия из-за дефицита кадров.

Об этом идет речь в свежем инфляционном отчете Нацбанка. Основной причиной этого стал рост миграционных процессов, вызванный длительными отключениями электроэнергии летом.

«Летом 2024 года реализовался риск значительно большего оттока мигрантов, чем ожидалось ранее, из-за сложной энергетической ситуации. Поэтому прогнозы по чистому отливу мигрантов в 2024 году были пересмотрены, и теперь оценивается, что он может составить около 500 тыс. человек», — говорится в документе.

Национальный банк, ссылаясь на данные ООН, сообщает, что в третьем квартале количество украинцев, выехавших за границу, выросло почти на 200 тысяч человек, и этот процесс продолжается в четвертом квартале. По состоянию на середину октября общее количество украинских мигрантов составило около 6,8 миллионов.

По данным Национального банка Украины, риск дальнейшего роста миграции остается высоким, что может усугубить ситуацию с кадровым дефицитом в стране. Учитывая, что украинцы все дольше находятся за границей, их адаптация в странах-реципиентах становится глубже, что создает риски как для их возвращения, так и для возможного дополнительного выезда оставшихся в Украине с целью воссоединения с семьями. за границей.

Нацбанк оставил свой прогноз о начале возвращения мигрантов в 2026 году, однако снизил ожидания по количеству возвратов. Из-за адаптации на новом месте и постепенной нормализации экономических условий в Украине этот процесс будет менее интенсивным, чем предполагалось ранее — ориентировочно около 200 тыс. человек в год.

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