В третьем квартале 2024 года наблюдалось усиление оттока работников за границу, что создает дополнительное давление на предприятия из-за дефицита кадров.

Об этом идет речь в свежем инфляционном отчете Нацбанка. Основной причиной этого стал рост миграционных процессов, вызванный длительными отключениями электроэнергии летом.

нбу. нацбанк

«Летом 2024 года реализовался риск значительно большего оттока мигрантов, чем ожидалось ранее, из-за сложной энергетической ситуации. Поэтому прогнозы по чистому отливу мигрантов в 2024 году были пересмотрены, и теперь оценивается, что он может составить около 500 тыс. человек», — говорится в документе.

Национальный банк, ссылаясь на данные ООН, сообщает, что в третьем квартале количество украинцев, выехавших за границу, выросло почти на 200 тысяч человек, и этот процесс продолжается в четвертом квартале. По состоянию на середину октября общее количество украинских мигрантов составило около 6,8 миллионов.

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По данным Национального банка Украины, риск дальнейшего роста миграции остается высоким, что может усугубить ситуацию с кадровым дефицитом в стране. Учитывая, что украинцы все дольше находятся за границей, их адаптация в странах-реципиентах становится глубже, что создает риски как для их возвращения, так и для возможного дополнительного выезда оставшихся в Украине с целью воссоединения с семьями. за границей.

Нацбанк оставил свой прогноз о начале возвращения мигрантов в 2026 году, однако снизил ожидания по количеству возвратов. Из-за адаптации на новом месте и постепенной нормализации экономических условий в Украине этот процесс будет менее интенсивным, чем предполагалось ранее — ориентировочно около 200 тыс. человек в год.

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