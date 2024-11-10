1 февраля 2024 года на автозаправке "Укрнафта" Андрей Максимович получил указанную взятку, после чего ее сразу задержали.

Бывшего заместителя начальника районного отдела полиции во Львовской области оштрафовали за взяточничество .

Об этом говорится в приговоре суда.

Согласно приговору, Андрей Максимович, будучи в должности заместителя начальника Золочевского райотдела полиции, в феврале 2024 года пообещал закрыть уголовное дело за взятку в размере 2,5 тыс. долларов (около 94 тыс. грн по тогдашнему курсу).

Как говорится в материалах дела, Максимович позвонил местному жителю и сказал, что зарегистрированный на нем автомобиль был замечен у места драки на автозаправке под Золочевым. Он отметил, что на автомобиле ехали виновники драки, а инцидент расследуют его подчиненные по статье о побоях и пытках. За 2 тыс. долларов Максимович обещал "замять" дело, а впоследствии увеличил сумму до 2,5 тыс. долларов.

1 февраля 2024 года на автозаправке "Укрнафта" Андрей Максимович получил указанную взятку, после чего ее сразу задержали.

ДБР выдвинуло ему подозрение по статье по поводу вымогательства взятки с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 368 УКУ), которая предусматривает от 5 до 10 лет заключения и лишения права занимать определенные должности. Однако приговор был вынесен по более мягкой статье, предусматривающей штраф.

3 февраля суд избрал для Максимовича меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 182 тыс. грн. После уплаты залога 5 февраля он вышел на свободу. Во время суда он раскаялся и заключил соглашение о признании виновности прокурора.

Судья Роман Борняк признал Андрея Максимовича виновным в злоупотреблении влиянием с заговором (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК) и назначил штраф почти 94 тыс. грн, а также вернул его залог. Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде.

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