Многие украинцы сохраняют свои сбережения в долларах, в частности, банкноты разных лет выпуска, однако при обмене денег иногда ощущаются трудности, особенно с долларами 2006 года.
Издание Новости.LIVE рассказало о причинах таких ситуаций.
Можно ли отказать в обмене долларов в 2006 году
В соответствии с украинским законодательством обмен иностранной валюты не зависит от года выпуска банкнот.
По постановлению Национального банка Украины (НБУ) все долларовые банкноты, выпущенные с 1914 года, считаются действительными. Это означает, что банки и обменники обязаны взять какие-либо доллары, независимо от их года эмиссии.
"Нет никаких законов или постановлений, указывающих на недействительность долларов определенных лет. Все доллары, выпущенные с 1914 года, действительны", — отметили в НБУ.
Почему могут возникать проблемы при обмене старых долларов
Несмотря на то, что нет юридических оснований для отказа, некоторые банки и обменники все могут отказаться от обмена долларов в 2006 году. Одной из основных причин является плохое состояние купюр.
По сообщению горячей линии НБУ, отказ может произойти, если банкнота: повреждена, имеет разрывы, изношена, покрыта пятнами краски.
Кроме того, за обмен поврежденных купюр банк может взыскать комиссию или предложить обратиться в иностранный банк-корреспондент для обмена, что также может предусматривать дополнительные расходы.
В случае трудностей с обменом следует обратиться в другой обменный пункт или банк.
Не забывайте, что внутренние правила некоторых банков могут отличаться от стандартов, определенных Национальным банком Украины.
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