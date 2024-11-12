Кроме того, за обмен поврежденных купюр банк может взыскать комиссию или предложить обратиться в иностранный банк-корреспондент для обмена.

Многие украинцы сохраняют свои сбережения в долларах, в частности, банкноты разных лет выпуска, однако при обмене денег иногда ощущаются трудности, особенно с долларами 2006 года.

Издание Новости.LIVE рассказало о причинах таких ситуаций.

Можно ли отказать в обмене долларов в 2006 году

В соответствии с украинским законодательством обмен иностранной валюты не зависит от года выпуска банкнот.

По постановлению Национального банка Украины (НБУ) все долларовые банкноты, выпущенные с 1914 года, считаются действительными. Это означает, что банки и обменники обязаны взять какие-либо доллары, независимо от их года эмиссии.

"Нет никаких законов или постановлений, указывающих на недействительность долларов определенных лет. Все доллары, выпущенные с 1914 года, действительны", — отметили в НБУ.

Почему могут возникать проблемы при обмене старых долларов

Несмотря на то, что нет юридических оснований для отказа, некоторые банки и обменники все могут отказаться от обмена долларов в 2006 году. Одной из основных причин является плохое состояние купюр.

По сообщению горячей линии НБУ, отказ может произойти, если банкнота: повреждена, имеет разрывы, изношена, покрыта пятнами краски.

Кроме того, за обмен поврежденных купюр банк может взыскать комиссию или предложить обратиться в иностранный банк-корреспондент для обмена, что также может предусматривать дополнительные расходы.

В случае трудностей с обменом следует обратиться в другой обменный пункт или банк.

Не забывайте, что внутренние правила некоторых банков могут отличаться от стандартов, определенных Национальным банком Украины.

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