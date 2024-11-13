На регулируемом перекрестке легко получить неожиданный штраф – кроме очевидного нарушения – есть неожиданные наказания.

Три необычных штрафа можно получить украинский водитель «на светофоре» - стало известно, за какие нарушения и размер штрафа придется платить.

Штрафы и правила для украинских водителей прописаны в ПДД .

На регулируемых перекрестках водители могут получить неожиданные штрафы, даже не осознавая этого. Кроме привычного нарушения — проезда на красный свет есть еще два случая, за которые предусмотрены значительные штрафы.

Во-первых, проезд на красный свет в Украине карается штрафом в 510 гривен. Если это привело к аварийной ситуации, сумма штрафа растет до 1445 гривен. Во-вторых, водителя могут оштрафовать за заезд за стоп-линию, даже если автомобиль остановился перед светофором, но его часть пересекла эту линию. В таком случае штраф составляет 510 гривен.

Поэтому даже на перекрестке, где все выглядит очевидно, есть риск получить штраф из-за незначительных нарушений, на которые многие не обращают внимания.

Напомним, что украинцам напомнили в полиции о важном запрете на воде, за нарушение правила ожидают большие штрафы в размере 25 тысяч гривен.

Согласно части 6 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без соответствующих прав предусмотрено: штраф в размере 25 500 гривен или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

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