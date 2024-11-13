Несмотря на то, что ТЦК и СП имеют доступ к государственным реестрам, случаи массовых проверок общественных мест остаются достаточно распространенными.

В октябре в Украине прошли массовые проверки общественных мест работниками ТЦК : они посещали клубы, концерты, свадьбы, рестораны, спортзалы и другие заведения.

Об этом сообщили во Львовском ТЦК, передает "Эспрессо".

Подобные меры, по мнению общественности, были вызваны "общественным неравенством", когда одни защищают страну на фронте, а другие продолжают вести привычный образ жизни, не обновляя данные о себе в соответствующих органах.

Имеет ли ТЦК доступ ко всей базе данных?

Несмотря на то, что ТЦК и СП имеют доступ к государственным реестрам, случаи массовых проверок общественных мест остаются достаточно распространенными. Также существует постановление Кабинета Министров Украины №932, которое обеспечивает автоматическую передачу данных между государственными реестрами для обновления информации о военнообязанных лицах. Таким образом, ТЦК получает доступ к полной базе данных о мужчинах, подлежащих мобилизации. Это должно упростить процесс мобилизации и обеспечить качественный личный состав в Вооруженных Силах.

Почему ТЦК продолжает проводить массовые проверки?

При доступе к базе данных в ТЦК считают, что для эффективной мобилизации необходим непосредственный контакт с гражданами. Как объяснили журналистам "Эспрессо.Запад" во Львовском ТЦК и СП, даже наличие доступа к базе данных не достаточно.

«Основные задачи ТЦК и СП состоят в мобилизации граждан на военную службу. Для этого требуется непосредственный контакт с гражданином, требующим личного появления в ТЦК и СП. Доступ к службе базы данных не решает этот вопрос», — отметили в пресс-службе.

Когда прекратятся рейды ТЦК?

В ТЦК считают, что массовые проверки завершатся, когда все военнообязанные граждане Украины самостоятельно обратятся к военкоматам.

«Оптимизация процесса возможна при условии, что граждане сами придут в ТЦК и СП, где они состоят на учете. Это значительно упростит работу ТЦК и позволит напомнить гражданам об их конституционном долге защитить страну», — говорится в сообщении.

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