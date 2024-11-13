Угрожает штраф в размере 10 минимальных заработных плат - то есть 80 000 грн — подобный штраф налагается и за другие нарушения.

Многие предприниматели все еще избегают заключения трудовых договоров - за неофициальное трудоустройство предусмотрены серьезные штрафы.

Какие штрафы предусмотрены за неоформленный персонал, определены в Кодексе законов о труде.

Согласно Кодексу законов о труде, в частности, статье 265, предприниматели, не оформляющие трудовые договоры с наемными работниками, могут быть оштрафованы. Это правило касается как государственных, так и частных предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

Штрафы за неоформленный труд являются финансовыми санкциями и определяются из расчета минимальной заработной платы. По состоянию на ноябрь 2024 минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн, и именно на ее основе исчисляются штрафы.

Так, работодателям, использующим неофициальный труд, грозит штраф в размере 10 минимальных заработных плат – то есть 80 000 грн. Подобный штраф налагается и за такие нарушения, как:

оформление работников на неполный рабочий день или с нефиксированным рабочим временем, если они работают в течение полного рабочего дня;

выплата заработной платы без начисления единого социального взноса или налогов.

При повторном нарушении в течение двух лет штраф может быть увеличен до 30 минимальных зарплат, что составляет 240 000 грн.

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