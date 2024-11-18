В Instagram Александр рассказал, как музыка помогает ему преодолевать последствия заикания, появившегося после тяжелой травмы головы.

Ветеран, который спел с певицой Анной Тринчер , поделился впечатлениями от своего дебюта на сцене.

Об этом пишет сам Александр Роменский в своем Инстаграмме.

Недавно в Киеве состоялся сольный концерт певицы Анны Тринчер, запомнившийся особым моментом — дуэтом с ветераном войны Александром Роменским. Они вместе исполнили популярную песню "Ти робив мені каву", и история 28-летнего Александра, пережившего тяжелые испытания на фронте, растрогала не только зрителей в зале, но и пользователей социальной сети.

В Instagram Александр рассказал о своем знакомстве с Анной и поделился, как музыка помогает ему преодолевать последствия заикания, появившегося после тяжелой травмы головы. Для Александра это первое выступление на большой сцене. Это был уникальный опыт, я впервые в жизни вышел петь на сцене! Еще год назад я едва слова произносил, но благодаря годовому труду над собой я значительно улучшил язык и теперь могу петь. Каждый день тренировок приносит результаты», – поделился ветеран.

Александр признался, что сначала сомневался в своих силах, но поддержка Тринчера помогла ему преодолеть страх сцены. «Когда Аня предложила спеть, я колебался, потому что из-за нервов начинаю заикаться, но она меня поддержала. Она провела репетицию, сказала, что мы будем тренироваться столько, сколько нужно, и я справлюсь. Благодарю ее за веру и поддержку!» — добавил он.

Александр Роменский, позывной «Артист», добровольно вступил в армию, где участвовал в освобождении Херсонской области и обороны Донбасса. Во время боев за Бахмут получил тяжелое ранение головы и временно утратил способность говорить. Это явилось началом его долгого пути к восстановлению. Украинцы в комментариях выражают ему пожелания здоровья и восхищаются его силой духа и таланта.

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