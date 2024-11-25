Дети от предыдущих браков могут претендовать на часть наследства, даже если имущество оформлено на вдову или вдовца последнего брака.

Наследство может стать источником серьезных конфликтов, особенно когда на имущество претендуют потомки от различных браков.

Как происходит разделение наследства между детьми от разных браков, объяснили эксперты адвокатского объединения "Фемида".

Могут ли дети от предыдущих браков претендовать на наследство?

Для того чтобы избежать споров между родственниками, украинцы могут составить завещание, которое определит раздел имущества после их смерти. Если завещание отсутствует, наследование происходит по закону с учетом очередности наследников. Первая очередь наследников включает:

детей,

родители,

супругов.

На наследство могут претендовать все дети умершего, независимо от того, были ли они рождены в браке, вне его, были ли усыновлены даже, или рождены после смерти отца в течение 10 месяцев.

Следовательно, дети от предыдущих браков могут претендовать на часть наследства, даже если имущество оформлено на вдову или вдовца последнего брака. Однако это касается только того имущества, приобретенного в ходе этого брака.

Как правильно подать заявление на наследство?

В соответствии с законодательством наследник должен подать заявление о принятии наследства в течение шести месяцев с момента его открытия. Если этот срок пропущен, наследник будет отказавшимся от наследства, однако с согласия всех наследников этот срок может быть продлен.

Право на обязательную часть наследства

Иногда наследодатель может составить завещание, не учитывающее интересы родителей или включающее в него лиц, не связанных кровными связями. Однако закон гарантирует обязательное наследие наиболее уязвимым наследникам первой очереди, к которым относятся:

несовершеннолетние дети (до 14 лет),

малолетние дети (от 14 до 18 лет),

нетрудоспособные совершеннолетние дети,

нетрудоспособные вдовы (вдовцы),

нетрудоспособные родители.

Эти родственники имеют право на половину той части, которая принадлежала бы им по закону, даже если это противоречит содержанию завещания. Это право является личным и не может быть передано другим наследникам.

Как отказаться от обязательной доли наследства?

Наследник может отказаться от обязательной доли наследства, подав соответствующее заявление нотариусу, в котором он подтвердил, что ознакомлен с содержанием завещания и не претендует на имущество.

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