В Закарпатской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в маске персонажа Дедпула, напал на полицейских, ранив одного из них ножом.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно приговору, 21 августа в 18:00 двое правоохранителей приехали в здание АО "Коминвестбанк" из-за срабатывания сигнализации. Дедпула, а через плечо висел нож-мачет марки "RAMBO".

Полицейские попросили мужчину снять маску и положить нож на землю, но он не отреагировал и начал вести себя агрессивно. Для прекращения противоправных действий стражам порядка нужно было задержать его. Муж начал сопротивляться: он ударил одного из полицейских ногой по лицу, а другого ранил ножом. Впоследствии правонарушитель задержан.

На судебном заседании он полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

После изучения всех материалов дела суд признал нападающего виновным и оштрафовал его на сумму 17 000 гривен. Кроме того, он обязан выплатить 1500 гривен за проведение судебных экспертиз.