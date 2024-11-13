Уже в ноябре хлеб может подняться в цене на 10-15%.

Об этом заявил Юрий Дученко, президент Всеукраинской ассоциации пекарей и руководитель компании "Киев Хлеб", пишет Эксперт . Он отмечает, что причиной этого является ухудшение ситуации на рынке сырья и дефицит пшеницы.

Юрий Дученко объяснил, что рост стоимости хлеба уже произошел осенью - на 5-10%, но этого недостаточно для покрытия растущих затрат. Если цены не будут повышены еще на 10-15%, производители могут оказаться в затруднительном положении, ведь закупка необходимого сырья станет слишком дорогой.

Неурожай и уменьшение запасов пшеницы прошлогоднего урожая вместе с высоким спросом на экспорт создают дефицит на внутреннем рынке. Это заставляет поставщиков зерна задерживать продажу или продавать малые партии в ожидании повышения цен. Составляющие производственный процесс также дорожают: мука — на 11%, а логистические услуги, газ и электроэнергия — на 8-11%. Все это приводит к неизбежной необходимости корректировки цен на хлеб.

Дученко предупредил, что без повышения стоимости хлеба поставщики могут столкнуться с дефицитом сырья, что приведет к сокращению поставок продукции в магазины. Таким образом, уже в ближайшем будущем потребителям следует ожидать роста цен на хлеб.

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