Про це пише Главком з посиланням на слова народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до законопроекту, обмеження на використання пальмової олії покликане підвищити якість продуктів та захистити здоров’я споживачів. Граничний вміст трансжирних кислот у продуктах має тепер становити не більше 2 грамів на 100 грамів загальної кількості жирів. На маркуванні ж повинні вказувати, який саме тип трансжиру входить до складу продукту.

Алла Курилець, членкиня Української гастроентерологічної асоціації, детально розповіла про шкоду пальмової олії:

"Пальмова олія містить багато насичених (некорисних жирів), які можуть накопичуватися в клітинах печінки, що призводить до фіброзу, а потім і до цирозу. Крім того, насичені жири мають негативний вплив на серцево-судинну систему, оскільки порушується обмін холестерину, що сприяє утворенню бляшок, які закупорюють судини, і виникає ризик інсульту".

Юрій Миркєєв, представник Держпродспоживслужби, зазначає, що заборона пальмової олії може вплинути на вартість деяких продуктів.

"Ціна зросте не тому, що оператори ринку хочуть отримати надприбуток, а тому, що вони будуть змушені використовувати безпечну сировину. Завдяки цьому ми отримуватимемо безпечний харчовий продукт, але відповідно і ціна підніметься на цей сегмент продуктів", — пояснив він.