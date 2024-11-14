Клиент Ощадбанка внезапно обнаружил, что не может получить доступ к своим средствам.

Клиент Ощадбанка поделился жалобой на неожиданную блокировку своей зарплатной карты - как оказалось, причина блокировки заключалась в подозрительном платежном транзакции.

Подробности рассказали на портале Минфин в разделе отзывов.

Инцидент описал клиент Ощадбанка пользователь с ником A13xsandr. По его словам, он внезапно обнаружил, что не может получить доступ к своим средствам. Карта была заблокирована без уведомления. При обращении в отделение банка клиент столкнулся с отказом принять заявку, хотя он не требовал срочного реагирования, а хотел зарегистрировать обращение.

В ходе общения с сотрудником Ощадбанка выяснилось, что причиной блокировки карты был входящий платеж. Кто-то якобы пожаловался на получателя, что транзакция прошла без ведома владельца счета. И Ощадбанк принял меры: сразу заблокировал карточку, не разобравшись в ситуации.

"Грубо говоря, меня уверяют, что человек спал себе, ничего не делал, а утром смотрит — с карточки сняты деньги. Если согласиться с такой версией, то получается, что Сбер крайне ненадежный банк. С одной стороны, можно проснуться с пустым счетом, с другой - получить блок средств", - отметил клиент Ощадбанка.

Клиент Ощадбанка также добавил, что теоретически любой может заблокировать чужую карточку Ощадбанка, зная только номер карты. Для этого достаточно послать небольшую сумму денег и подать жалобу на неправомерный платеж. Ощадбанк мгновенно отреагирует на такой запрос, заблокировав карту.

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