Из-за низких должностных окладов судей и возможных проблем с пересчетом их "спецпенсий" правительство решило изменить подход.

В 2025 году вместо премий судьям местных судов будут установлены ежемесячные доплаты – выплаты начнут производить только после принятия соответствующего закона.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, ссылаясь на доработанный проект Государственного бюджета на 2025 год.

Первоначально Министерство финансов планировало выплачивать судьям первой инстанции премии в размере 40% от их должностного оклада в течение 2025 года. Однако из-за низких должностных окладов судей и возможных проблем с пересчетом их "спецпенсий", правительство решило изменить подход.

В частности, судьям местных судов предложено установить доплату в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что на сегодняшний день составляет 10,5 тысяч гривен. Важно, что данная доплата не будет частью судейского вознаграждения и не будет влиять на перерасчет пенсионных выплат, что является важным моментом, поскольку премии могли бы увеличить ежемесячное пожизненное содержание судей, что противоречит действующему законодательству.

Министерство финансов объяснило, что данная доплата является временной мерой и не будет учитываться в общую сумму вознаграждения судей. Целью является улучшение материального положения судей без изменений в пенсионных начислениях.

Эти доплаты вступят в силу только после принятия Верховной Радой изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей". в законодательство не будут приняты до конца 2024 года, введение доплат может быть отложено.

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