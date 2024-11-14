Из этой суммы 3 миллиарда гривен пойдут на предоставление жилищных сертификатов потерявшим дома, а 1 миллиард будет направлен на компенсацию за поврежденное имущество.

В законопроекте о государственном бюджете на 2025 год, который сейчас рассматривается в парламенте, предусмотрено выделение 4 миллиардов гривен на реализацию программы «восстановления», направленной на компенсацию за жилье, повреждение или разрушение из-за военных действий.

Однако представители парламента считают эту сумму недостаточной. В частности, Елена Шуляк, народный депутат от "Слуги народа", отметила , что с таким финансированием для полной компенсации понадобится 1575 лет.

Из этой суммы 3 миллиарда гривен пойдут на предоставление жилищных сертификатов потерявшим дома, а 1 миллиард будет направлен на компенсацию за поврежденное имущество. Шуляк также подчеркнула, что при таком финансировании нельзя ожидать решения проблемы компенсации или расширения программы на временно оккупированные территории.

По данным Всемирного банка, прямые убытки Украины от войны, произошедшие с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, составляют 152 миллиарда долларов, а потребность в восстановлении по текущему курсу оценивается в 6,3 триллиона гривен. С момента запуска программы «восстановление» в мае 2023 года украинцам выплачены компенсации на сумму 15,9 миллиарда гривен, из которых 7 миллиардов ушло на компенсацию за поврежденное жилье, а 8,9 миллиарда — на жилищные сертификаты.

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