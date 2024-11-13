Государственное бюро расследований разоблачило преступную деятельность чиновника Министерства обороны Украины, который "списал" почти 94 миллиона гривен, которые должны были быть наложены на львовского бизнесмена за просроченные контракты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, опубликованном во вторник, 12 ноября.

По сообщению ДБР, в 2023 году предприятия, подконтрольные этому бизнесмену, заключили контракты с Министерством обороны на поставку военной одежды на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. Во время выполнения соглашений были нарушены сроки поставки, поэтому дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директора соответствующего департамента Минобороны с просьбой уменьшить наложенные штрафы.

Выяснилось, что на основании этого обращения штрафные санкции были безосновательно уменьшены с 98 млн грн до 4,5 млн грн, что привело к нанесению ущерба на сумму 93,5 млн грн.

Чиновника Министерства обороны обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По этой статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Следствие будет просить суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

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