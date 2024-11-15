В западных, северных и центральных областях Украины 15 ноября пройдут осадки в виде мокрого снега .
Об этом сообщает синоптикиня Наталья Диденко в своем Телеграмме.
В то же время, на юге и востоке страны осадков не будет.
По словам синоптики Наталки Диденко, ветер будет северо-западным, умеренным, но на западе страны возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем будет колебаться от +1 до +4 °C.
В Киеве ожидается мокрый снег. Температура ночью будет около 0 °C, днем - до +2 °C. Однако уже в субботу, по прогнозам, в столице станет теплее до +10 °C.
Ранее Politeka также писала о том, что по 17 ноября Землю снова накроют магнитные бури, поэтому на этой неделе многие могут почувствовать ухудшение состояния.
Магнитные бури губительно влияют на здоровье, особенно метеозависимых людей, будут ощущаться и технические сбои. Как известно, магнитные бури оказывают негативное влияние на работу средств связи. Также в эти дни увеличивается количество аварий и технических неисправностей.
В дни магнитных бурь лучше воздержаться от физических нагрузок;
постарайтесь исключить алкоголь и никотин;
обеспечьте себе полноценный здоровый сон;
пейте больше воды;
кофе лучше заменить зеленым чаем, который богат антиоксидантами;
не употребляйте тяжелую пищу;
при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
Метеозависимым лучше иметь под рукой лекарство «экстренного реагирования», одобренное врачом.
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