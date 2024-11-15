В западных, северных и центральных областях Украины 15 ноября пройдут осадки в виде мокрого снега .

Об этом сообщает синоптикиня Наталья Диденко в своем Телеграмме.

В то же время, на юге и востоке страны осадков не будет.

По словам синоптики Наталки Диденко, ветер будет северо-западным, умеренным, но на западе страны возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем ​​будет колебаться от +1 до +4 °C.

В Киеве ожидается мокрый снег. Температура ночью будет около 0 °C, днем ​​- до +2 °C. Однако уже в субботу, по прогнозам, в столице станет теплее до +10 °C.

Ранее Politeka также писала о том, что по 17 ноября Землю снова накроют магнитные бури, поэтому на этой неделе многие могут почувствовать ухудшение состояния.

Магнитные бури губительно влияют на здоровье, особенно метеозависимых людей, будут ощущаться и технические сбои. Как известно, магнитные бури оказывают негативное влияние на работу средств связи. Также в эти дни увеличивается количество аварий и технических неисправностей.

В дни магнитных бурь лучше воздержаться от физических нагрузок;

постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

обеспечьте себе полноценный здоровый сон;

пейте больше воды;

кофе лучше заменить зеленым чаем, который богат антиоксидантами;

не употребляйте тяжелую пищу;

при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

Метеозависимым лучше иметь под рукой лекарство «экстренного реагирования», одобренное врачом.

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