Календар магнітних бур, спалахів на Сонці, на листопад 2024 року оновлюється в міру надходження даних від супутників та лабораторій з усього світу.

Експерти розповіли про календар магнітних бур на листопад 2024 року, також надано медичні поради, як підготуватися до цих днів для того, щоб покращити самопочуття.

Календар магнітних бур на листопад 2024 виглядає так:

У листопаді 2024 року очікується кілька днів із підвищеною сонячною активністю, що може негативно вплинути на самопочуття багатьох людей.

Пропонуємо прогноз магнітних бур на поточний місяць та корисні поради, які допоможуть підготуватися та мінімізувати вплив.

Календар магнітних бур на листопад 2024 виглядає так:

Згідно з попередніми прогнозами, сильні магнітні бурі у листопаді можливі у наступні дні:

11-13 листопада - буря середньої потужності;

15 листопада - одноденна сильна буря;

20 листопада - середня за потужністю буря;

24 листопада - потужна буря;

25 листопада - сильна магнітна буря.

Прогноз попередній, адже сонячна активність може змінюватись.

Важливо стежити за оновленнями, щоб підготуватися до можливих магнітних коливань.

У дні магнітних бур вчені з медиками рекомендують добре висипатися, дотримуватися правильного харчування, а також забути про алкоголь та цигарки.

Людям із хронічними захворюваннями потрібно уникати сильного навантаження та тримати під руками всі необхідні лікарські препарати та телефон для консультації з лікарем.

Поліпшити самопочуття після магнітних бур можна за допомогою прогулянок на свіжому повітрі, контрастного душу та повноцінного сну.

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