Нічна температура на заході країни коливатиметься від 0 до -3 °C, в інших регіонах – від +2 до +5 °C.

В Україні буде вплив антициклону, що принесе суху та сонячну погоду, з помірним вітром.

Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко.

Відповідно до її прогнозу, четвер буде сухо та сонячно. Вітер буде північно-західний і західний, зі швидкістю 5-12 м/с.

Нічна температура на заході країни коливатиметься від 0 до -3 °C, в інших регіонах – від +2 до +5 °C.

Температура вдень в Україні підніметься до +9...+12 °C, на півдні потеплішає до +12...+15 °C, а на північному сході буде прохолодніше — +7...+9 °C.

У Києві 7 листопада очікується бездощова погода, з ясним небом. Вночі температура буде триматися в межах +2...+4 °C, а вдень підвищуватися до +8...+10 °C. Можливий туман вранці.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні зовсім скоро почнуться сильні снігопади. Згідно з даними, перший серйозний снігопад в Україні можливий вже 15 листопада. Атмосферний фронт, що рухається з південного заходу, принесе сніг на Буковину та Прикарпаття вранці 15 числа, а до вечора снігопади охоплять західні, північні та центральні регіони країни.

Температура повітря в п'ятницю коливатиметься від 0 до +2 градусів, тоді як в Карпатах можливі морози до -4 градусів. У суботу, 16 листопада, негода пошириться на східні, південні та центральні області, а також частину північних регіонів, і місцями снігопади можуть бути інтенсивними.

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