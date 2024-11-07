Ночная температура на западе страны будет колебаться от 0 до -3 °C, в других регионах от +2 до +5 °C.

В Украине будет влияние антициклона , который принесет сухую и солнечную погоду с умеренным ветром.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, четверг будет сухим и солнечным. Ветер будет северо-западный и западный, со скоростью 5-12 м/с.

Ночная температура на западе страны будет колебаться от 0 до -3 °C, в других регионах от +2 до +5 °C.

Температура днем ​​в Украине поднимется до +9...+12 °C, на юге потеплеет до +12...+15 °C, а на северо-востоке будет прохладнее +7...+9 °C.

В Киеве 7 ноября ожидается безоблачная погода с ясным небом. Ночью температура будет держаться в пределах +2...+4°C, а днем ​​повышаться до +8...+10°C. Возможен туман с утра.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине совсем скоро начнутся обильные снегопады. Согласно данным, первый серьезный снегопад в Украине возможен уже 15 ноября. Движущийся с юго-запада атмосферный фронт принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 числа, а к вечеру снегопады охватят западные, северные и центральные регионы страны.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от 0 до +2 градусов, в то время как в Карпатах возможны морозы до -4 градусов. В субботу, 16 ноября, ненастье распространится на восточные, южные и центральные области, а также часть северных регионов, и местами снегопады могут быть интенсивными.

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Как сообщала Politeka, известен календарь магнитных бурь с 4 по 10 ноября.

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