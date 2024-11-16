Среди задержанных трое мужчин из Ивано-Франковской области и по двое из Николаевщины, Днепропетровщины, Сумщины и Одесщины.

В четверг, 14 ноября, на границе с Румынией пограничники задержали 11 молодых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно покинуть Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Беглецы, родом из разных областей страны, решили избежать мобилизации. Во время патрулирования инспекторы обнаружили медведя, который мог стать угрозой для нарушителей.

По сообщению прессслужбы Государственной пограничной службы Украины, среди задержанных — трое мужчин из Ивано-Франковской области и по двое из Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской. Беглецы пытались обойти пункты пропуска и попасть в Румынию.

Пограничники отмечают, что патрулирование государственной границы продолжается непрерывно, даже в любую погоду, днем ​​и ночью. Кроме того, мужчины оказались в реальной опасности, поскольку на территории были обнаружены следы медведя, еще не упавшего в зимнюю спячку. Ситуацию усугубляло и ухудшение погодных условий, в частности снегопады и низкие температуры в горах.

Кроме того, Politeka писала , что женщина пыталась незаконно перевезти своего сожителя через границу, спрятав его в специально обустроенном тайнике автомобиля.

Согласно материалам дела, 6 июля 2024 года обвиняемая вместе с сожителем выехала на автомобиле Mercedes-Benz из Харькова в Коломыю в Ивано-Франковской области.

Последние новости Украины:

Напомним, десятки военных уехали за границу и не вернулись

Как сообщала Politeka, ПриватБанк задержал платеж на полгода

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ