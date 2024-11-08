Жінка помістила чоловіка в спеціально відведене місце між заднім сидінням та багажником авто.

Жінка намагалася незаконно перевезти свого співмешканця через кордон, сховавши його в спеціально облаштованому тайнику автомобіля.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі інциденту

Згідно з матеріалами справи, 6 липня 2024 року обвинувачена разом зі співмешканцем виїхала на автомобілі Mercedes-Benz з Харкова до Коломиї, що в Івано-Франківській області.

Згодом, для нелегального перетину українського кордону, жінка помістила чоловіка в спеціально відведене місце між заднім сидінням та багажником авто та попрямувала до пункту пропуску «Солотвино».

Однак під час остаточної перевірки на кордоні прикордонники виявили чоловіка в тайнику.

На суді жінка визнала свою вину та пояснила, що виїхала з Харкова разом із бабусею та матір'ю, а про намір чоловіка нелегально перетнути кордон дізналася вже в Коломиї.

Рішення суду

Розглянувши всі деталі справи, суд призначив жінці чотири роки позбавлення волі, але звільнив її від покарання з умовним терміном на два роки. Крім того, автомобіль Mercedes-Benz був конфіскований у дохід держави.

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