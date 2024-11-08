Женщина поместила мужчину в специально отведенное место между задним сиденьем и багажником автомобиля.

Женщина пыталась незаконно перевезти своего сожителя через границу , спрятав его в специально обустроенном тайнике автомобиля.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали инцидента

Согласно материалам дела, 6 июля 2024 года обвиняемая вместе с сожителем выехала на автомобиле Mercedes-Benz из Харькова в Коломыю в Ивано-Франковской области.

Впоследствии для нелегального пересечения украинской границы женщина поместила мужчину в специально отведенное место между задним сиденьем и багажником авто и направилась в пункт пропуска «Солотвино».

Однако во время окончательной проверки на границе пограничники обнаружили мужчину в тайнике.

На суде женщина признала свою вину и объяснила, что уехала из Харькова вместе с бабушкой и матерью, а о намерении мужчины нелегально пересечь границу узнала уже в Коломне.

Решение суда

Рассмотрев все детали дела, суд назначил женщине четыре года лишения свободы, но избавил ее от наказания с условным сроком на два года. Кроме того, автомобиль Mercedes-Benz был конфискован в доход государства.

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