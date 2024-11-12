Клієнт просить змінити ситуацію, оскільки йдеться про гроші, на які необхідно зробити закупівлі.

До ПриватБанку звернувся клієнт, який використовує рахунок фізичної особи-підприємця, зі скаргою на затримку важливого платежу.

Про це повідомили представники банку на порталі "Мінфін". Затримки платежів у ПриватБанку

Чоловік запитав у банку причину затримки та отримав прохання надати пояснювальні документи. Згодом йому повідомили, що платіж може затриматися на строк до 180 днів.

Клієнт просить змінити ситуацію, оскільки йдеться про гроші, на які необхідно зробити закупівлі.

"На мій термінал ФОП Андрія Лихогляда клієнт здійснив оплату за послуги 29.10. Кошти мали надійти наступного дня, але їх не було. Після звернення до банку мене повідомили про прийняті дії та рекомендували написати пояснення. Я подав усі додаткові документи, але кілька днів не отримував відповіді. Потім мені надійшов лист про можливу затримку до 180 днів", — зауважив він у своєму зверненні.

Відповідь ПриватБанку

Банк відреагував на скаргу, пояснивши, що певні платежі можуть проходити додаткову перевірку задля безпеки. Для розблокування платежу необхідно надіслати на електронну пошту необхідні документи, які раніше були запитані банком.

«Звертаємо увагу, що швидкість обробки платежу залежить від надання всіх решти документів у повному обсязі. Наші співробітники є відкритими для якнайшвидшого вирішення питання», — повідомили в банку.

З додатковими питаннями можна звернутися за електронною адресою.

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