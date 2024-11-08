ПриватБанк нагадує, що у разі втрати картки необхідно звертатися до банку, який її видав.

ПриватБанк нагадує, що картки, забуті або вилучені з банкоматів, не повертаються власникам, навіть якщо вони належать іншому банку.

Про це представники банку розповіли на порталі "Мінфін". Ці правила стосуються також карток, залишених у терміналах.

ПриватБанк нагадує, що у разі втрати картки необхідно звертатися до банку, який її видав, для відновлення. Те саме стосується карток, які були вилучені або залишені в банкоматах чи терміналах.

"Вилучені чи залишені в банкоматах або терміналах картки не повертаються. Для відновлення картки вам необхідно звернутися до банку, який видав цю картку", — йдеться в повідомленні ПриватБанку.

Крім того, клієнти ПриватБанку можуть продовжувати користуватися карткою, термін дії якої наближається до кінця. Для цього є кілька варіантів: можна перевипустити картку в будь-якому відділенні банку або замовити перевипуск з доставкою в Україні чи за кордон.

Також є можливість оформити миттєву Digital-картку через систему "Приват24". Для цього необхідно:

Перейти до розділу "Всі картки"; Натиснути "Додати"; Вибрати "Digital картка".

Ця картка дозволяє здійснювати оплати через смартфон у магазинах, робити покупки в інтернеті та навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку.

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