У ПриватБанку на скаргу відреагували, наголосивши, що фахівці вже перевіряють ситуацію та з'ясовують деталі.

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на неможливість зняття грошей через термінал банку за кордоном з її картки - за її словами, пристрій постійно відхиляє транзакції з міркувань безпеки.

Скарга була опублікована на порталі "Мінфін".

Жінка намагалася зняти гроші з картки "Універсальна" і зазначила, що її подруга успішно проводить транзакції в тому ж терміналі без додаткових заходів безпеки.

"Я не можу знімати кошти за кордоном з цієї картки в касі банку через термінал, оскільки мені відхиляє транзакцію з метою безпеки. Я просила підтримку відключити цю опцію безпеки, так як вона унеможливлює користування карткою, але в підтримці мені повідомили що це начебто неможливо", – йдеться у скарзі.

Вона також зауважила, що з картками інших українських банків у неї не виникало подібних проблем, і гроші знімалися без жодних обмежень. У ПриватБанку на скаргу відреагували, зазначивши, що фахівці вже перевіряють ситуацію та з’ясовують деталі.

Крім того, ще одна клієнтка ПриватБанку повідомила, що спочатку її рахунок було заблоковано, а згодом банк розірвав з нею договір. Це сталося після того, як вона надала всі необхідні документи про джерела походження коштів, і банк запевнив її, що питань до неї немає.

У своїй скарзі клієнтка зазначила, що незабаром отримала повідомлення від ПриватБанку про розірвання відносин. Вона також повідомила, що доступ до Приват24 було заблоковано, і в результаті не змогла зробити скріншоти за вересень.

Останні новини України:

Увесь час перебувала у лікарні: у клієнтки "ПриватБанку" забрали понад 10 тисяч після викрадення карток.

Клієнт ПриватБанку хотів зняти з картки долари, але одержав не всі гроші: "Видали 75% суми".

Ощадбанк не видав грошей: у відділенні банку заявили, що коштів немає.