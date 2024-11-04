В ПриватБанке на жалобу отреагировали, отметив, что специалисты уже проверяют ситуацию и выясняют детали.

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на невозможность снятия денег через терминал банка за границей с ее карточки – по ее словам, устройство постоянно отклоняет транзакции по соображениям безопасности.

Жалоба была опубликована на портале "Минфин".

Женщина пыталась снять деньги с карты "Универсальная" и отметила, что ее подруга успешно проводит транзакции в том же терминале без дополнительных мер безопасности.

"Я не могу снимать средства за границей с этой карты в кассе банка через терминал, поскольку мне отклоняет транзакцию в целях безопасности. Я просила поддержку отключить эту опцию безопасности, так как она делает невозможным пользование картой, но в поддержке мне сообщили что это вроде бы невозможно" , – говорится в жалобе.

Она также отметила, что с карточками других украинских банков у нее не возникало подобных проблем, и деньги снимались без ограничений.

В ПриватБанке на жалобу отреагировали, отметив, что специалисты уже проверяют ситуацию и выясняют детали.

Кроме того, еще одна клиентка ПриватБанка сообщила, что сначала ее счет был заблокирован, а впоследствии банк расторг с ней договор. Это произошло после того, как она предоставила все необходимые документы об источниках происхождения средств, и банк заверил ее, что вопросов к ней нет.

В своей жалобе клиентка отметила, что вскоре получила уведомление от ПриватБанка о расторжении отношений. Она также сообщила, что доступ к Приват24 был заблокирован, и в результате не смогла сделать скриншоты за сентябрь.

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