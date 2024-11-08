ПриватБанк напоминает, что в случае потери карты необходимо обращаться в выдавший ее банк.

ПриватБанк напоминает, что карточки, забытые или изъятые из банкоматов, не возвращаются владельцам, даже если они принадлежат другому банку.

Об этом представители банка рассказали на портале Минфин . Эти правила относятся также к карточкам, оставленным в терминалах.

ПриватБанк напоминает, что в случае потери карты необходимо обращаться в выдавший ее банк для восстановления. То же касается карточек, которые были изъяты или оставлены в банкоматах или терминалах.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, который выдал эту карту", - говорится в сообщении ПриватБанка.

Кроме того, клиенты ПриватБанка могут продолжать пользоваться картой, срок действия которой близится к концу. Для этого есть несколько вариантов: можно перевыпустить карту в любом отделении банка или заказать перевыпуск с доставкой в ​​Украину или за границу.

Также есть возможность оформить мгновенную Digital-карту через систему "Приват24". Для этого необходимо:

Перейти к разделу "Все карты"; Нажать "Добавить"; Выбрать "Digital карта".

Эта карта позволяет производить оплаты через смартфон в магазинах, делать покупки в интернете и даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка.

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