Клиент просит изменить ситуацию, поскольку речь идет о деньгах, на которые необходимо сделать закупки.

В ПриватБанк обратился клиент, использующий счет физического лица-предпринимателя, с жалобой на задержку важного платежа.

Об этом сообщили представители банка на портале Минфин. Задержки платежей в ПриватБанке

Мужчина спросил у банка причину задержки и получил просьбу предоставить объяснительные документы. Впоследствии ему сообщили, что платеж может задержаться на срок до 180 дней.

Клиент просит изменить ситуацию, поскольку речь идет о деньгах, на которые необходимо сделать закупки.

"На мой терминал ФЛП Андрея Лихосмотра клиент произвел оплату за услуги 29.10. Средства должны поступить на следующий день, но их не было. После обращения в банк мне сообщили о принятых действиях и рекомендовали написать объяснения. Я подал все дополнительные документы, но несколько дней не получал ответы. Потом мне пришло письмо о возможной задержке до 180 дней" , — заметил он в своем. обращении.

Ответ ПриватБанка

Банк отреагировал на жалобу, объяснив, что определенные платежи могут проходить дополнительную проверку по безопасности. Для разблокирования платежа необходимо отправить на электронную почту необходимые документы , которые ранее были запрошены банком.

«Обращаем внимание, что скорость обработки платежа зависит от предоставления всех остальных документов в полном объеме. Наши сотрудники открыты для скорейшего решения вопроса», — сообщили в банке.

С дополнительными вопросами можно обратиться по электронному адресу.

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