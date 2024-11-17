Если наследование происходит по закону, оно распределяется от ближайших родственников к дальним.

У украинцев есть несколько вариантов получения наследства от умершего родственника.

Специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции объяснили , в условиях которых наследники не могут получить наследство по закону.

Когда родственники могут потерять право на наследство

Если наследование происходит по закону, оно распределяется в установленной очередности от ближайших родственников до дальних. Однако даже кровная связь не всегда гарантирует право на наследство. Закон дает несколько оснований для получения этого права:

Уклонение от помощи наследнику , хотя по закону была обязанность это делать.

Отсутствие других родственных или законных связей , дающих право на наследство.

Лица, не являвшиеся членами семьи наследников и не проживавшие с ним в течение пяти лет до открытия наследства, принадлежат к четвертой очереди наследников.

Кого можно лишить права на наследство

Также ближайшие родственники могут потерять право на наследство из-за недостойных действий. Это касается:

Подделки документов , в частности завещания, повлиявшие на порядок наследования.

Умышленного лишения жизни наследодателя или других претендентов на имущество или покушения на их жизнь.

Родителей, лишенных родительских прав , если они не были обновлены до момента открытия наследства.

Умышленного препятствия наследодателям в разработке завещания, изменении либо отмене завещания по предоставлению выгоды.

Эти правила касаются всех наследников, в том числе тех, кто имеет право на обязательную часть по наследству, и лиц, на которых составлен завещательный ответ.

Окончательное решение по устранению личных прав на наследование принимается судом.

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