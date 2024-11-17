У украинцев есть несколько вариантов получения наследства от умершего родственника.
Специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции объяснили , в условиях которых наследники не могут получить наследство по закону.
Когда родственники могут потерять право на наследство
Если наследование происходит по закону, оно распределяется в установленной очередности от ближайших родственников до дальних. Однако даже кровная связь не всегда гарантирует право на наследство. Закон дает несколько оснований для получения этого права:
Уклонение от помощи наследнику , хотя по закону была обязанность это делать.
Отсутствие других родственных или законных связей , дающих право на наследство.
Лица, не являвшиеся членами семьи наследников и не проживавшие с ним в течение пяти лет до открытия наследства, принадлежат к четвертой очереди наследников.
Кого можно лишить права на наследство
Также ближайшие родственники могут потерять право на наследство из-за недостойных действий. Это касается:
Подделки документов , в частности завещания, повлиявшие на порядок наследования.
Умышленного лишения жизни наследодателя или других претендентов на имущество или покушения на их жизнь.
Родителей, лишенных родительских прав , если они не были обновлены до момента открытия наследства.
Умышленного препятствия наследодателям в разработке завещания, изменении либо отмене завещания по предоставлению выгоды.
Эти правила касаются всех наследников, в том числе тех, кто имеет право на обязательную часть по наследству, и лиц, на которых составлен завещательный ответ.
Окончательное решение по устранению личных прав на наследование принимается судом.
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