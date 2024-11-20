Последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января.

Большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Так считает кандидат географических наук, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

В комментариях для Алексея Суханова на YouTube-канале "Говорит Суханов" метеорология сказала, что климат изменился в Украине.

«Последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января. Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса. Это достаточно комфортные условия и мы сможем пережить эту зиму без значительных осложнений», — рассказала Вера Балабух.

Однако она подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.

«Речь идет о климатическом прогнозе, который показывает преобладающую тенденцию. Ожидается, что около 60% дней этой зимой будут иметь выше температуры», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, Politeka также писала о том, что с понижением температуры за окном, украинцы начнут тратить больше электроэнергии и газа для отопления своих домов.

Несмотря на рост потребления энергии, в энергетической системе дефицита пока не наблюдается. Отключений электричества пока не планируется, сообщает эксперт Владимир Омельченко.

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