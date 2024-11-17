Важно, что такая помощь предоставляется только по желанию человека, поэтому выплаты не начисляются автоматически.

В Украине планируется введение выплат в размере 4 500 гривен для поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи".

Кто имеет право на выплаты

Эта инициатива направлена ​​на поддержку граждан, наиболее нуждающихся в финансовой помощи в сложных экономических условиях.

Новый проект обеспечивает финансовую помощь следующим категориям: малообеспеченным семьям; многодетным семьям; матерям-одиночкам; внутренне перемещенным лицам (переселенцам); людям с инвалидностью; семьям, получающим временную помощь из-за неуплаты алиментов или неизвестного места одного из родителей; лицам, не имеющим права на пенсию.

Как подать заявку на помощь

Для получения выплаты заявку должен подавать один из членов семьи, уже получающий государственную социальную помощь. Важно, что такая помощь предоставляется только по желанию человека, поэтому выплаты не начисляются автоматически.

Распределение выплат

Выплаты распределяются следующим образом:

100% базовой суммы (4500 грн) будет получать первый член семьи, который определен как уполномоченный получатель;

70% от базовой суммы будет выплачиваться каждому следующему члену семьи.

Пенсионеры и их выплаты

Пенсионеры, получающие пособие по возрасту, также должны претендовать на дополнительные выплаты. Их размер зависит от страхового стажа:

53% базовой суммы (2 385 грн) – для тех, чей возраст меньше 10 лет;

62% (2790 грн) – для стажа от 10 до 20 лет;

70% (3150 грн) – для стажа от 20 до 30 лет;

88% (3 960 грн) – для лиц старше 30 лет.

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