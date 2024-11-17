На этой неделе украинские фермеры вынуждены снижать цены на репчатый лук из-за роста предложения на рынке.

Как сообщают аналитики EastFruit, мелкие хозяйства активно распродают запасы из необорудованных хранилищ перед заморозками, даже готовы продавать овощ по сниженным ценам во избежание потерь из-за плохого качества продукции.

На сегодняшний день цены на репчатый лук в Украине варьируются в пределах 8–14 грн/кг в зависимости от качества и объемов продукции. Это на 13% дешевле, чем на прошлой неделе, и почти на 20% ниже, чем за тот же период прошлого года.

В то же время лук высокого качества становится дефицитом, поскольку большинство фермеров закладывают его на длительное хранение и будут продавать позже по более высоким ценам. Пока продукция низкого качества, не подходящая для длительного хранения, активно скупается для перепродажи, однако спрос остается невысоким.

В крупных торговых сетях цены на репчатый лук отличаются в зависимости от региона и политики ритейлеров: Auchan предлагает лук по 14,90 грн/кг, в АТБ стоимость составляет 15,95 грн/кг, цена в Сильпо стартует от 17,30 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что цены могут начать расти ближе к зиме, когда основная качественная продукция поступит на рынок из хранилищ.

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