Вже в листопаді хліб може зрости у ціні на 10-15%.

Про це заявив Юрій Дученко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів і керівник компанії "Київ Хліб", пише Експерт. Він зазначає, що причина цього — погіршення ситуації на ринку сировини та дефіцит пшениці.

Юрій Дученко пояснив, що зростання вартості хліба вже відбулося восени — на 5-10%, але цього недостатньо для покриття зростаючих витрат. Якщо ціни не будуть підвищені ще на 10-15%, виробники можуть опинитись у скрутному становищі, адже закупівля необхідної сировини стане занадто дорогою.

Неврожай і зменшення запасів пшениці торішнього врожаю, разом із високим попитом на експорт, створюють дефіцит на внутрішньому ринку. Це змушує постачальників зерна затримувати продаж або продавати малі партії, очікуючи підвищення цін. Складові виробничого процесу також дорожчають: борошно — на 11%, а логістичні послуги, газ і електроенергія — на 8-11%. Все це призводить до неминучої необхідності коригування цін на хліб.

Дученко попередив, що без підвищення вартості хліба постачальники можуть стикнутись з дефіцитом сировини, що призведе до зменшення поставок продукції в магазини. Таким чином, вже в найближчому майбутньому споживачам варто очікувати на зростання цін на хліб

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